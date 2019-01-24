«Куда ты смотришь, край?». Виктор Томенко провел образцово-показательное заседание правительства

Новости 05.12.2018 22:28 39

Сегодня, 5 декабря, в правительстве Алтайского края подвели итоги дорожно-строительного сезона. Губернатор Виктор Томенко со всей строгостью спросил с профильного министерства результаты работы в этом году и планы на будущее. Сегодняшнее заседание правительства можно даже назвать образцово-показательным – глава региона объяснял подчиненным, какую информацию необходимо представлять и как подходить к анализу работы.

С докладом об итогах работы дорожно-строительного комплекса в этом году выступил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Более 10 минут он рассказывал о системах фото- и видеофиксации нарушений, лидерстве региона по протяженности дорог в стране, привел цифры по динамике числа ДТП, размере дорожного фонда, доложил о пунктах весового контроля, представив также фотографии последствий нарушения грузовиками весовых норм.

Заслушав доклад, Виктор Томенко заявил, что информации не хватает и вообще правительство собралось не для того, чтобы «картинки смотреть». Глава региона начал уточняющими вопросами разбирать тему.

«Давайте еще раз, для понимания необходима динамика. 43 километра дорог регионального значения отремонтировано в 2018 году. Это много или мало? Что это, по сравнению с прошлым годом? Или с пятью годами ранее? Мы же должны оценку дать и как-то проанализировать. Или вот – 16 тысяч 200 километров дорог регионального и межмуниципального значения. Мы всегда упоминаем, что это самый большой показатель в Российской Федерации. А кто второй? Когда мы выходим с выступлениями, особенно на федеральном уровне, необходимо знать хотя бы первую тройку. А как сегодня оценивается состояние дорожной сети? <…> Что сегодня дорожное хозяйство края собой представляет?», - обратился губернатор к Дементьеву.

Министр доложил, что из всех дорог (краевых и межмуниципальных) 38% соответствуют нормативным требованиям. Остальные 62% - требуют ремонта. В этом году отремонтировали 5% дорог из числа «ненормативных». С помощью Томенко выяснилось, что ежегодно нужно ремонтировать 10% таких дорог. На это дополнительно потребуется 4,5 млрд рублей, сообщил Александр Дементьев. В итоге пришли к выводу, что для того, чтобы двигаться вперед и увеличивать процент нормативных дорог, а не возвращаться постоянно к одним и тем же цифрам, необходимо увеличивать дорожный фонд примерно в 2,5 раза.

«Вот это нужная информация. Последние четыре года дорожный фонд стоит на одном уровне с небольшим увеличением в этом году. Как происходит формирование фонда?», - поинтересовался Виктор Томенко.

Дементьев рассказал, что фонд формируется, в том числе из части средств от акцизов на топливо, транспортного налога и т.д. Причем акцизы составляют порядка 70% всех поступлений в фонд. Как отметил губернатор, это федеральные деньги. Из всех 9,9 млрд рублей краевого дорожного фонда 1,3 млрд - прямых субсидий из федерального бюджета, а от оставшейся части еще 70% от акцизов, что тоже дает федерация. По сути, мы живем только за федеральные деньги, отметил Томенко. С подсказки губернатора Дементьев также сообщил, что в перспективе, к 2024 году средства от акцизов в полной сумме будут передаваться в регионы.

«Это тоже важная информация, которую нужно доносить до жителей края и друг до друга. Это то, что должно звучать на заседаниях регионального правительства», - заключил Виктор Томенко.

Но на этом губернатор не остановился. Во время выяснения, какой процент дорог каждый год переходит в категорию требующих ремонта (это порядка 7%), Томенко обратил внимание, что полная информация о дорожных проблемах приходит только из Бийска и Барнаула, а по другим муниципалитетам используются только данные статистики. Это главу региона не устроило.

«А почему мы только статистической информацией пользуемся? Нужно завести какую-то систему сбора первичной информации от органов местного самоуправления. Мы же все там бываем. И первый вопрос, который задают жители – вот яма, вот яма, куда ты, край, смотришь? Сейчас есть система, когда вся информация сводится наверх? Пока я слышу, что нет. Муниципалитеты как-то подсчитали статистику, мы оттуда взяли, и ясного понимания нет. А это все-таки 80% дорог! Это все-таки в зоне внимания и ответственности правительства. Просьба по муниципальным дорогам навести порядок. Это [информация] первое, чем мы должны владеть, чтобы потом наилучшим образом использовать средства там, где они по-настоящему нужны», - заявил Виктор Томенко.

Министр транспорта Александр Дементьев - новичок в правительстве края. С 2017 года он был замначальника инспекции Счетной палаты РФ, занимал должность председателя транспортного комитета администрации Барнаула. Также он был гендиректором «СРО «Дорожники Алтая», замначальника управления, начальникам отдела газификации управления Алтайского края по ЖКХ. Кроме того, он работал первым замом гендиректора ОАО «Газпром газораспределение Барнаул», а также руководителем транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.