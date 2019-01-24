Сегодня, 5 декабря, в правительстве Алтайского края подвели итоги дорожно-строительного сезона. Губернатор Виктор Томенко со всей строгостью спросил с профильного министерства результаты работы в этом году и планы на будущее. Сегодняшнее заседание правительства можно даже назвать образцово-показательным – глава региона объяснял подчиненным, какую информацию необходимо представлять и как подходить к анализу работы.
С докладом об итогах работы дорожно-строительного комплекса в этом году выступил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Более 10 минут он рассказывал о системах фото- и видеофиксации нарушений, лидерстве региона по протяженности дорог в стране, привел цифры по динамике числа ДТП, размере дорожного фонда, доложил о пунктах весового контроля, представив также фотографии последствий нарушения грузовиками весовых норм.
Заслушав доклад, Виктор Томенко заявил, что информации не хватает и вообще правительство собралось не для того, чтобы «картинки смотреть». Глава региона начал уточняющими вопросами разбирать тему.
«Давайте еще раз, для понимания необходима динамика. 43 километра дорог регионального значения отремонтировано в 2018 году. Это много или мало? Что это, по сравнению с прошлым годом? Или с пятью годами ранее? Мы же должны оценку дать и как-то проанализировать. Или вот – 16 тысяч 200 километров дорог регионального и межмуниципального значения. Мы всегда упоминаем, что это самый большой показатель в Российской Федерации. А кто второй? Когда мы выходим с выступлениями, особенно на федеральном уровне, необходимо знать хотя бы первую тройку. А как сегодня оценивается состояние дорожной сети? <…> Что сегодня дорожное хозяйство края собой представляет?», - обратился губернатор к Дементьеву.
Министр доложил, что из всех дорог (краевых и межмуниципальных) 38% соответствуют нормативным требованиям. Остальные 62% - требуют ремонта. В этом году отремонтировали 5% дорог из числа «ненормативных». С помощью Томенко выяснилось, что ежегодно нужно ремонтировать 10% таких дорог. На это дополнительно потребуется 4,5 млрд рублей, сообщил Александр Дементьев. В итоге пришли к выводу, что для того, чтобы двигаться вперед и увеличивать процент нормативных дорог, а не возвращаться постоянно к одним и тем же цифрам, необходимо увеличивать дорожный фонд примерно в 2,5 раза.
«Вот это нужная информация. Последние четыре года дорожный фонд стоит на одном уровне с небольшим увеличением в этом году. Как происходит формирование фонда?», - поинтересовался Виктор Томенко.
Дементьев рассказал, что фонд формируется, в том числе из части средств от акцизов на топливо, транспортного налога и т.д. Причем акцизы составляют порядка 70% всех поступлений в фонд. Как отметил губернатор, это федеральные деньги. Из всех 9,9 млрд рублей краевого дорожного фонда 1,3 млрд - прямых субсидий из федерального бюджета, а от оставшейся части еще 70% от акцизов, что тоже дает федерация. По сути, мы живем только за федеральные деньги, отметил Томенко. С подсказки губернатора Дементьев также сообщил, что в перспективе, к 2024 году средства от акцизов в полной сумме будут передаваться в регионы.
«Это тоже важная информация, которую нужно доносить до жителей края и друг до друга. Это то, что должно звучать на заседаниях регионального правительства», - заключил Виктор Томенко.
Но на этом губернатор не остановился. Во время выяснения, какой процент дорог каждый год переходит в категорию требующих ремонта (это порядка 7%), Томенко обратил внимание, что полная информация о дорожных проблемах приходит только из Бийска и Барнаула, а по другим муниципалитетам используются только данные статистики. Это главу региона не устроило.
«А почему мы только статистической информацией пользуемся? Нужно завести какую-то систему сбора первичной информации от органов местного самоуправления. Мы же все там бываем. И первый вопрос, который задают жители – вот яма, вот яма, куда ты, край, смотришь? Сейчас есть система, когда вся информация сводится наверх? Пока я слышу, что нет. Муниципалитеты как-то подсчитали статистику, мы оттуда взяли, и ясного понимания нет. А это все-таки 80% дорог! Это все-таки в зоне внимания и ответственности правительства. Просьба по муниципальным дорогам навести порядок. Это [информация] первое, чем мы должны владеть, чтобы потом наилучшим образом использовать средства там, где они по-настоящему нужны», - заявил Виктор Томенко.