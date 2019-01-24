В Змеиногорске сотни людей остались без отопления в 30-градусный мороз

Новости 05.12.2018 22:52 42

В Змеиногорске вследствие повреждения на теплотрассе отключили отопление в 23 многоквартирных домах. Авария произошла на местной котельной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Под отключение теплоснабжения попадает 23 многоквартирных дома с населением 606 человек, из них 105 детей. Силами администрации ведется работа по сохранению теплового режима. Температура в помещениях +17…+21 С», - говорится в сообщении ведомства.

МЧС подготовило пункты вместимостью 600 человек для размещения людей в случае необходимости.