«Индол Форте Эвалар» получил награду врачебного сообщества

Новости 05.12.2018 23:10 39

Препарат «Индол Форте Эвалар» получил награду в рамках VII ежегодной церемонии награждения Russian Pharma Awards-2018 в номинации «БАД для нормализации гормонального баланса и нормализации пролиферативных процессов у женщин любого возраста».

Премия учреждена самой крупной профессиональной площадкой для врачей в РФ «Доктор на работе», объединяющей более 500 000 практикующих специалистов, что составляет около 55% всех врачей страны. Победители премии определяются голосованием участников портала.

«Сохранение женского репродуктивного здоровья и повышение качества жизни женщин являются одним из приоритетных направлений в работе нашей компании, выпускающей растительные препараты с высоким профилем безопасности. Для нас невероятно ценно признание со стороны практикующих врачей, которые ежедневно назначают препараты миллионам российских пациентов. Мы благодарны врачебному сообществу за доверие к нашим препаратам», - отметила председатель совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева.

Негормональное средство БАД «Индол Форте Эвалар» является источником индол-3-карбинола – изофлавоноида, содержащегося в овощах семейства крестоцветных. Индол-3-карбинол обладает антиэстрогенным и антипролиферативным потенциалом на опухоли. Для усиления эффективности индол—3—карбинола в состав препарата введен концентрат капусты брокколи. Производство «Индол Форте» организовано в рамках полного производственного цикла: «Эвалар» самостоятельно выращивает сырье для препарата (брокколи), а затем осуществляет его переработку в субстанцию и готовые формы и упаковку.