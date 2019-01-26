Авария в Змеиногорске находится на контроле у правительства Алтайского края

Новости 05.12.2018 23:33 69

Ликвидация аварии на теплосетях Змеиногорска находится на контроле у администрации Змеиногорского района и правительства Алтайского края. В город привлекли аварийные бригады ряда ведомств, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По состоянию на 14:00 5 декабря порывы на теплосетях контура котельной №4 устраняются, подача тепла возобновлена, параметры теплоносителя повышаются. В настоящее время силами специалистов МУК «ЖКХ Змеиногорского района» с привлечением аварийных бригад из Третьяковского и Шипуновского районов ведутся работы по полному устранению аварии. Задействовано 30 специалистов, шесть единиц техники», - говорится в сообщении пресс-центра.

К ликвидации аварии привлекли и энергетиков «Алтайкрайэнерго» и филиала «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго». Они направили в город шесть ремонтных бригад в составе 27 человек, шесть единиц техники с необходимым запасом оборудования и материалов, в том числе девять тепловых пушек. Также тепловые пушки направлены из Барнаула и Рубцовска. Специалисты находятся в режиме повышенной готовности. Ликвидацией аварии руководит замминистра строительства и ЖКХ Андрей Голубцов. В качестве дополнительных сил в Змеиногорск направлена оперативная группа регионального МЧС.

Напомним, в Змеиногорске вследствие коммунальной аварии отключили отопление в 23 многоквартирных домах.