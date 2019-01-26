РСХБ оказывает поддержку малому и среднему бизнесу Алтайского края и Республики Алтай

Новости 01.12.2018 1:00 68

По итогам десяти месяцев 2018 года на развитие субъектов малого и среднего бизнеса Алтайский филиал Россельхозбанка выдал свыше 3,1 млрд рублей кредитных средств. При этом объем кредитного портфеля по данным направлениям превысил 4,3 млрд рублей. С начала года он вырос на 550 млн рублей.

Большая часть заёмных средств направлена на финансирование сезонных работ. На эти цели в 2018 году выдано более 2,1 млрд рублей, что на 45% выше показателя прошлого года. Большим спросом у клиентов Банка так же пользуется кредит под залог приобретаемой техники или оборудования. Продукт позволяет предпринимателям приобретать автотранспорт и оборудование. Для получения займа необходимо внести от 15% собственных средств, остальную сумму предоставляет Банк. Среди преимуществ кредита - срок выдачи. Его можно оформить до 7 лет, благодаря этому клиент Банка может планировать свою деятельность на длительную перспективу. Кроме того, Россельхозбанк предоставляет отсрочку платежа до 1 года.

Не менее востребованы кредиты на пополнение оборотных средств. Они дают возможность реализовать задачи по продвижению и развитию предпринимательской деятельности, погасить текущие расходы: оплатить различные виды работ и услуг, включая налоги и сборы, аренду, заработную плату. Максимальная сумма кредита определяется индивидуально. Основным обеспечением займа является: недвижимость, транспорт, оборудование, товарно-материальные ценности, допускается принятие в залог товарно-материальных ценностей до 100% от суммы требуемого обеспечения.

Более подробная информация о продуктах и услугах Россельхозбанка в точках продаж Алтайского филиала и на сайте www.rshb.ru