В Алтайском крае дважды увеличат тарифы на электричество

Новости 06.12.2018 0:27 37

В Алтайском крае повысят тарифы на электроэнергию. Решение об увеличении платы за электричество было принято на очередном заседании в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 4 декабря, сообщили в пресс-службе управления.

«В связи с повышением ставки НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20% индексация тарифов на электроэнергию для населения пройдет в следующем году в два этапа – с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года», - говорится в сообщении управления.

В 2019 году для потребителей в регионе устанавливаются тарифы в рамках предельных уровней: с 1 января – 3,99 руб./кВт*ч (с учетом НДС), с 1 июля – 4,09 руб./кВт*ч, (с учетом НДС).

Для сельских жителей, садоводов и дачников с учетом понижающего коэффициента (0,783) тариф с 1 января составит 3,12 руб., а с 1 июля – 3,20 руб. Для граждан, в домах которых установлены электроплиты или отопительные установки, понижающий коэффициент составил 0,815. Соответственно, для них с 1 января тариф составит 3,25 руб., с 1 июля – 3,33 руб.