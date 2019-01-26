Акция по бесплатному тестированию на ВИЧ проходит в Алтайском крае

Новости 06.12.2018 2:50 50

В рамках проведения Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» в Алтайском крае, в соответствии с планом, утвержденным на уровне правительства региона, проходит акция по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ.

В этом году акция проходит в четырёх городах Алтайского края. В Барнауле и Новоалтайске акция уже прошла. В Бийске и Рубцовске тестирование на ВИЧ продолжается:

в Бийске: с 1 ноября по 28 декабря каждую среду и пятницу по адресу г.Бийск, Горно-Алтайская, 66 с 9-00 час. до 12.00 час, филиал КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, в г.Бийске».

в Рубцовске: с 4 по 6 декабря, с 12.30 до 14.30 ежедневно, в КГБУЗ «Клинико-диагностический центр, г.Рубцовск».

Тестирование сопровождается до и после тестовым консультированием в соответствии с законодательством РФ. Во время консультирования, специалисты центра СПИД помогают тестируемым оценить наличие рисков инфицирования ВИЧ. В случае положительного результата теста предлагается стандартное обследование на ВИЧ в центре СПИД. Участники Акции получают информационные материалы по различным аспектам ВИЧ-инфекции.

За более подробной информацией обращаться в отделы профилактики по тел: г.Бийск 8(3854) 44-78-73 и г.Рубцовска 8(385-57) 6-01-15