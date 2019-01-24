Акция по бесплатному тестированию на ВИЧ проходит в Алтайском крае

В рамках проведения Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» в Алтайском крае, в соответствии с планом, утвержденным на уровне правительства региона, проходит акция по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ.
В этом году акция проходит в четырёх городах Алтайского края. В Барнауле и Новоалтайске акция уже прошла. В Бийске и Рубцовске тестирование на ВИЧ продолжается:
Тестирование сопровождается до и после тестовым консультированием в соответствии с законодательством РФ. Во время консультирования, специалисты центра СПИД помогают тестируемым оценить наличие рисков инфицирования ВИЧ. В случае положительного результата теста предлагается стандартное обследование на ВИЧ в центре СПИД. Участники Акции получают информационные материалы по различным аспектам ВИЧ-инфекции.
За более подробной информацией обращаться в отделы профилактики по тел: г.Бийск 8(3854) 44-78-73 и г.Рубцовска 8(385-57) 6-01-15