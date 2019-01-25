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Противотуберкулезный диспансер в Бийске отремонтируют за 26 миллионов рублей

Новости
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На аварийно-восстановительные работы в противотуберкулезном диспансере Бийска выделено 26 миллионов рублей. В ноябре 2018 года в диспансере возникла аварийная ситуация из-за обветшания деревянных перекрытий третьего этажа и реальной угрозы обрушения кровли стационара, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

«Чтобы не допустить трагических последствий, в ноябре 2018 года был введен режим чрезвычайной ситуации и приостановлена деятельность стационара. В декабре пациентов перевели в другие медучреждения Алтайского края, после чего был заключен договор на выполнение аварийно-восстановительных работ со строительной подрядной организацией», - говорится в сообщении.

В здании планируют заменить кровлю, конструкции перекрытий над третьим этажом, восстановить и усилить стены. Работы уже стартовали. Рабочие уже демонтировали кровлю, перекрытия третьего этажа, кирпичные стены и перегородки. После аварийно-восстановительных работ будет проведен капитальный ремонт здания стационара. Проектная организация разрабатывает проектно-сметную документацию.

На ремонт здания диспансера выделили около 26 млн рублей из краевого бюджета.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: fishki.net

#бийск #алтайский край