XVIII съезд партии «Единая Россия» состоится 7 декабря в Москве. В работе съезда примут участие представители Алтайского края - секретарь регионального отделения Александр Романенко, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, депутат Госдумы от Алтайского края Виктор Зобнев, руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб, руководитель фракции в БГД Вячеслав Перерядов, депутат АКЗС, руководитель Регионального исполнительного комитета партии Денис Голобородько.

Также в состав региональной делегация вошли секретари местных и первичных отделений партии, руководитель региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева Борис Трофимов, представитель Регионального отделения в генеральном совете Партии «Единая Россия» Татьяна Костицына и глава Барнаула Сергей Дугин.

Об ожиданиях от съезда рассказал секретарь Регионального отделения Александр Романенко.

- В Алтайском крае подготовка к съезду началась с проведения региональной дискуссии «Обновление-2018». С 1 ноября в регионе был организован массовый опрос членов и сторонников «Единой России» по вопросам обновления партии. Партийцы имели возможность высказать свое мнение в заочной форме, просто заполнив анкету, либо озвучить его на региональной дискуссии, которая прошла 8 ноября. На четырех дискуссионных площадках мы обсудили поступившие предложения и рекомендации, - отметил секретарь реготделения.

Были озвучены предложения по повышению эффективности работы партии с гражданами и общественными организациями. Партийцы обсудили технологические подходы в избирательных кампаниях, в частности – совершенствование процедуры предварительного голосования. Большое внимание было уделено практике реализации партийных проектов на территории края.