Грантовая поддержка в сфере культуры в Алтайском крае увеличится в два раза

Новости 06.12.2018 1:17 37

На губернаторские гранты в сфере культуры в Алтайском крае из регионального бюджета в 2019 году выделят в 2,5 раза больше, чем в было в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Так, на реализацию проектов в 2019 году из регионального бюджета выделят 17 миллионов рублей. В конкурсе на соискание грантов могут принять участие краевые, муниципальные учреждения культуры, а также некоммерческие организации, в том числе краевые организации творческих союзов России.

Отмечается, что участники должны представить проекты краевого значения в области культуры, способствующие формированию единого культурного пространства региона, а также созданию лучших образцов культуры и искусства края популяризации творчества знаменитых уроженцев региона и так далее. Заявки принимают до 13 часов 7 февраля.

Лучшие проекты определят в шести номинациях: профессиональное искусство, деятельность краевых организаций творческих союзов; народное творчество; музейная деятельность; библиотечная деятельность; деятельность в области художественного образования; иная творческая деятельность.

Напомним,в 2018 году грантовую поддержку получили 39 проектов в сфере культуры. Из них 13 реализованы краевыми учреждениями культуры, 14 - учреждениями муниципальных образований и два - краевыми образовательными организациями.