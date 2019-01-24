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Минприроды даст алтайским лесам особый статус с отдельными правилами

Новости
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Ленточные боры в Алтайском крае с 2019 года защитят от незаконных вырубок. Леса выделят в специальную территорию, на которой буду действовать отдельные «правила игры», заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на правительственном часе в Госдуме.

В декабре должно пройти расширенное совещание по ленточным борам Алтайского края, сообщила в соцсети депутат Госдумы от региона Наталья Кувшинова. Также она отметила, что Дмитрий Кобылкин намерен рассматривать алтайские леса с экологической, а не лесозаготовительной стороны. В январе будет принято решение о переводе ленточного бора в отдельную категорию и обеспечение его особой защитой.

«Не единожды этот вопрос поднимался на разных площадках, освещался в региональных СМИ, его постоянно задают жители края на встречах. Будем вместе с краевыми, федеральными депутатами и региональным правительством продолжать работать по этой теме», − написала Наталья Кувшинова.

Как уточнил глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, в январе будет создан отдельный лесной район с особыми правилами ведения хозяйства с приоритетом защиты леса, а не хозяйственного освоения, сообщают РИА Новости.

Автор: Рита Перегудова

#лесные отношения