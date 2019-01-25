Следователи возбудили уголовное дело из-за срыва отопительного сезона в Змеиногорске

Новости 06.12.2018 7:06 59

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности змеиногорских властей и предприятия «ЖКХ Змеиногорского района». Ранее в Змеиногорске произошел ряд серьёзных коммунальных аварий, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По данным следователей, в текущем году должностные лица органов местного самоуправления Змеиногорского района ненадлежащим образом провели мероприятия по организации диагностики, ремонта оборудования, которое используется для подачи тепла населению Змеиногорска. Также должностные лица МУП «ЖКХ Змеиногорского района» не обеспечили бесперебойную подачу тепла населению и организациям города.

«Данные действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан в виде полного и частичного прекращения теплоснабжения муниципального образования в период начала отопительного сезона с октября 2018 года по настоящее время», - говорится в сообщении следственного комитета.

В ходе предварительного следствия сотрудникам СК предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.