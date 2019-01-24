Еще одной экс-воспитательнице «Хеппи беби» в Барнауле предъявили обвинение

Новости 06.12.2018 14:45 55

В Барнауле предъявили обвинение бывшему воспитателю ясельной группы частного детского сада «Хеппи беби». Женщина находится под домашним арестом, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

СУ СК предъявил обвинение бывшему воспитателю ясельной группы детского сада, которая сейчас работает в министерстве образования и науки Алтайского края. По версии следствия, с августа прошлого года по апрель текущего года женщина и двое других воспитателей в частном детсаде Барнаула систематически причиняли детям физические и нравственные страдания.Заведующая садом знала о ситуации, но не пыталась устранить нарушения в учреждении.

Вчера, 5 декабря, суд принял решение о помещении обвиняемой под домашний арест. Кроме этого, следователи проверяют причастность женщины к истязанию ребенка.

Ранее следователи предъявили обвинение бывшей заведующей и двум бывшим воспитателям детского сада по аналогичной статье. Они находятся под домашним арестом.

Расследование уголовного дела контролирует центральный аппарат СК.