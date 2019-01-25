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Можно ли освободить школьника от физ-ры, если он занимается в спортивном кружке? Ответ юриста

Новости
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Можно ли освободить ребенка от посещения некоторых школьных уроков, если он посещает внешкольные тематические занятия, например, занимается спортом, рисованием или музыкой? На вопрос ответили эксперты правовой системы ГАРАНТ.

Оказывается, что регионы по-разному отвечают на этот вопрос, а на федеральном уровне положительного ответа нет (письмо Минпросвещения России от 30 октября 2018 г. № 03-ПГ-МП-3470). 

В частности, в Москве с этого учебного года детей, которые посещают государственные музыкальные или художественные школы, можно освободить от посещения уроков музыки или изобразительного искусства в школе. Причем оценки в школьный аттестат пойдут – но те, которые ученик заработал в музыкальной школе или школе искусств. Соответствующее инструктивное письмо – о том, как и какими "оправдательными" документами это оформить – выпущено Департаментом образования и Департаментом культуры г. Москвы (инструктивное письмо от 5 сентября 2018 г. № 01-49/02-8701/18/01-09-9813/8-1).

Теоретическое обоснование для такой оптимизации учебного процесса содержит сам Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон об образовании):

  • ученики имеют право на зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (п. 7 ч. 1 ст. 34 Закона об образовании);
  • а школы вправе реализовывать свои образовательные программы как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации (ч. 1 ст. 13 Закона об образовании), то есть с использованием ресурсов нескольких образовательных и даже научных, культурных, спортивных, медицинских организаций, между которыми заключены соответствующие договоры (ч. 1-2 ст. 15 Закона об образовании). Правда, эти организации должны также совместно разработать и утвердить образовательные программы (ч. 2 ст. 15 Закона об образовании).

Однако Минпросвещения России полагает, что законодательство об образовании вообще не предусматривает освобождение учащихся, посещающих тематические кружки, от соответствующих уроков в школе.

Автор: Рита Перегудова