Жителя Алтайского края задержали за незаконную вырубку в крупном размере

Новости 06.12.2018 15:50 39

В Алтайском крае сотрудники полиции задержали мужчину, который совершил незаконную рубку 50 деревьев. Срубленные деревья пихты он собирался продать перед Новым годом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, мужчина срубил деревья в одном из лесных массивов Курьинского района. Когда его задержали правоохранители, он признался в содеянном.

Таким образом, возбуждено уголовное дело по признакам незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере. Ущерб от рубки составил около 650 тыс. рублей.

Деревья и ножовку у задержанного изъяли.

За данное правонарушение мужчине грозит штраф в размере от одного млн до трех млн рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 300 тыс. До 500 тыс. рублей.