Халатность лесничества в Алтайском крае привела к миллионной вырубке – СК

Новости 06.12.2018 16:30 41

Заринский межрайонный следственный отдел СУ СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам халатности, которая повлекла массовую вырубку. Ущерб составил более 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Два года назад в Заринске должностные лица Тягунского участкового лесничества не проверили, как следует, категории лесных насаждений, и организовали аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, которые расположены в нерестоохранных полосах. Халатность ответственных лиц привела к сплошной рубке леса в лесничестве. Ущерб оценили более чем в 12 млн рублей, что является особо крупным размером.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.