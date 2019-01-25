На алтайской железной дороге ввели особый режим из-за мороза

Новости 06.12.2018 16:58 49

В связи с сильными морозами в Алтайском крае на Западно-Сибирской железной дороге ввели особый режим. Путевые бригады круглосуточно осматривают станции, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Особый режим на железной дороге направлен на обеспечение безопасности движения пассажирских и грузовых поездов. В рамках режима, усилился контроль за светофорами, стрелочными переводами. Машинистам провели дополнительный инструктаж о порядке действий в сложных метеоусловиях. Особо контролируется техническое состояние локомотивов и вагонов.

Пассажирские поезда стали сильнее отапливать – вагоны заправляют топливом сверх норм. В Барнауле в часы пик оказывается помощь при посадке и высадке из поездов пожилым людям и женщинам с детьми. Также организовано круглосуточное дежурство руководителей дирекций, оперативных служб и подразделений.