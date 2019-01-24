Суд признал банкротом совладельца «Алтаймясопрома»

Новости 17.01.2019 14:10 90

Совладельца и бывшего генерального директора «Алтаймясопрома» Бориса Панова признали банкротом и в его отношении введена процедура реализации имущества. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Арбитражный суд Кемеровской области.

О реализации имущества ходатайствовал финансовый управляющий Панова Евгений Горнаков. Его поддержал Внешэкономбанк, который инициировал и дело о банкротстве экс-руководителя свинокомплекса.

Задолженность перед банком у Панова возникла как у поручителя по кредитному договору. Отметим, что основным владельцем «Алтаймясопрома» является Александр Юган, а Борису Панову принадлежит 9%.

Напомним, предприятие из-за долгов с сентября 2017 года находилось под наблюдением. В феврале 2018 года признано банкротом. Долги перед ВЭБом составляют 10 млрд рублей. Владельцы неоднократно пытались договориться с банком о реструктуризации задолженности, но не смогли.