В ЗАТО Сибирский прошел фестиваль «Сделаем мир добрее!»

Новости 06.12.2018 17:36 56

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3 декабря в ЗАТО Сибирский прошел традиционный фестиваль «Сделаем мир добрее!», который каждый год в городском округе собирает детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они смогли показать все свои таланты. Яркий праздник организован усилиями филиала Комплексного центра социального обслуживания населения города Новоалтайска по ЗАТО Сибирский, Администрации ЗАТО Сибирский, ДК «Кристалл» и активисток Совета женщин.

«Мы с вами каждый год встречаемся в этом зале и это позволяет мне видеть, как выросли многие из вас. Внимательно посмотрела поделки: некоторые из работ настолько необычны, что я даже и не знаю, из чего и как они сделаны, – просто новые технологии! Ребята, большое спасибо за работы! Хочу пожелать вам здоровья, удачи, успехов, чтобы у вас все было хорошо, и, конечно, чтобы в творчестве продолжали развиваться!», - обратилась к участникам фестиваля заместитель главы администрации по социальным вопросам Ольга Гречушникова.

«Сделаем мир добрее» – традиционный фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья, который проводится в рамках декады инвалидов, посвященной Международному дню инвалидов. В этом году в ЗАТО Сибирский творческий праздник прошел в 21-й раз. В 2018 году в фестивале приняли участие 22 ребенка.