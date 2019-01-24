Режим чрезвычайной ситуации ввели в Камне-на-Оби

Новости 06.12.2018 17:59 41

С 5 декабря в Камне-на-Оби действует режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято для создания неснижаемого запаса топлива на котельных Каменского района, сообщили «Каменские известия».

Накануне в администрации Каменского района прошло заседание КЧС, на котором рассматривался вопрос об обеспечении теплоснабжением населения и предприятий Камня-на-Оби. Это связано с ситуацией 4 декабря: из-за отсутствия угля на котельных температура в квартирах, школах и детских садах города опустилась до критического уровня.

Начальник ГО и ЧС администрации района Сергей Умяров пояснил, что решение о введении режима ЧС было принято в соответствии с ФЗ-44, для создания неснижаемого запаса топлива на котельных Каменского района в период праздничных дней и новогодних каникул 2018-2019. Правительство Алтайского края выделило району 25 млн рублей на закупку топлива.

Отмечается, что в начале отопительного сезона Каменский район уже получал 25 млн рублей на закупку угля от регионального правительства.