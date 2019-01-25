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Бизнесмен украл песок из Катуни на полмиллиона рублей

Новости
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В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции завершили расследование уголовного дела о хищении песка. Обвиняемым стал 60-летний предприниматель из Бийска, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Правоохранители установили, что бийский бизнесмен в период с мая по август 2018 года занимался добычей и реализацией песка из русла реки Катунь. За это время мужчине удалось похитить около 2,5 тыс. тонн донного грунта, который он в дальнейшем реализовал. Ущерб от кражи составил более 500 тыс. рублей.

Предварительное расследование завершено, предпринимателю предъявлено обвинение. Ему грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до шести лет.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: сибфоут.мвд.рф

#бийск