Бизнесмен украл песок из Катуни на полмиллиона рублей

Новости 06.12.2018 18:40 45

В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции завершили расследование уголовного дела о хищении песка. Обвиняемым стал 60-летний предприниматель из Бийска, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Правоохранители установили, что бийский бизнесмен в период с мая по август 2018 года занимался добычей и реализацией песка из русла реки Катунь. За это время мужчине удалось похитить около 2,5 тыс. тонн донного грунта, который он в дальнейшем реализовал. Ущерб от кражи составил более 500 тыс. рублей.

Предварительное расследование завершено, предпринимателю предъявлено обвинение. Ему грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до шести лет.