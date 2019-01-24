В Госдуме обсудили успехи и проблемы курортного сбора в Алтайском крае

Новости 06.12.2018 19:52 41

Ход реализации эксперимента по введению курортного сбора обсудили на заседании Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО). Инициатором обсуждения стал депутат Госдумы от Алтайского края, председатель комитета ОКМО Александр Прокопьев.

Опыт Белокурихи на заседании представил глава города Константин Базаров. Напомним, в настоящий момент курортный сбор принес 15,7 млн рублей. На эти деньги уже выполнены работы по обустройству прилегающих лесов, началось благоустройство левого берега реки Белокуриха в курортной зоне, а также разработано техническое задание на комплексную оценку территории парка для создания пешеходной зоны.

По словам Базарова, жители города положительно относятся к эксперименту. Так, в сентябре было проведено исследование среди горожан, в котором приняли участие 400 человек. Выяснилось, что знают об эксперименте более 90%, а одобряют - 75%.

Более половины респондентов предлагают расходовать собранные средства на элементы благоустройства (57,5%), а также на организацию терренкуров (21%), парков, скверов и пешеходных зон (14%) и набережных (14%)

Константин Базаров также рассказал о сложностях, которые возникают в ходе проведения эксперимента. Среди них дополнительная нагрузка на городской бизнес, так как нужны дополнительные штатные единицы в связи с увеличением обязанностей при размещении гостей. Дело в том, что оплата курортного сбора возможно только наличным способом, в то время как среди клиентов широко распространена безналичная система оплаты, пояснил глава города.

В целом, по мнению главы Белокурихи, введение курортного сбора — «мощная финансовая поддержка в развитии курортной инфраструктуры, повышении комфортности пребывания гостей на территории города».

Обсуждение вызвало немалый интерес среди собравшихся. Представителей муниципалитетов интересовало как администрируется сбор, сколько бюджетных средств на это тратится, ведется ли учет категорий туристов - приезжающие самостоятельно, либо в организованных группах и другие вопросы.

Александр Прокопьев отметил, что такие встречи необходимы, чтобы принимать эффективные законы, а также дорабатывать принятые.

«Такие встречи - с теми, кто непосредственно реализует законодательные инициативы на местах, знает их подноготную, просто необходимы, чтобы действительно принять работающие, качественные законы. Обязательно учтем всю критику, предложения, которые сегодня прозвучали на заседании ОКМО! Будем анализировать результаты экспериментов, чтобы доработать законы», - написал на странице в Facebook Александр Прокопьев.

Напомним, что Алтайский край стал одним из трех пилотных регионов, где с мая этого года ввели курортный сбор. Также новый туристический налог действует в Краснодарском и Ставропольском краях.