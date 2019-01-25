Новые подробности открылись в деле об избиении детей в барнаульском детсаде

Новости 06.12.2018 20:37 48

В Барнауле по факту избиения детей в детсаде «Happy baby» стали известны 50 новых эпизодов. Вчера, 5 декабря, суд отправил под домашний арест еще одну воспитательницу причастную к грубому обращению с дошколятами, сообщили «Вести 22».

У следственного комитета по Алтайскому краю есть доказательства по 50 эпизодам неправомерных действий воспитательницы.

Мама одного из пострадавших детей рассказала журналистам, что от рук воспитателей частного учреждения пострадали двое детей. Об издевательстве над детьми женщина узнала из записей с камер наблюдения. В одном из видео женщина, укладывая ребенка спать, с силой прижимает одеяло к лицу мальчика. В сообщении следственного комитета по Алтайскому краю отмечено, что обвиняемая является сотрудником регионального министерства образования и науки.

«У нас зафиксировано более 50 видеофайлов, видеозаписей, связанных с противоправными действиями Чегровой в отношении воспитанников. Сама за себя говорит цифра. Она вменяема и осознавала все свои противоправные действия», - сообщил старший следователь особого отдела СУ СК РФ по Алтайскому краю.

До суда воспитательница отправляла родителям сообщения, в которых извинялась и просила встретиться. Родителей потерпевших малышей извинение не тронуло.