«Росводоканал Барнаул» отключает должников

Новости 06.12.2018 20:55 51

Сотрудники Барнаульского водоканала провели рейд по должникам. Одним из адресов, попавших под отключение, был дом на ул. Пригородной. Задолженность абонента за услуги водоснабжения превысила 6 тыс. рублей.

Напомним, если долг за воду и водоотведение превышает 2 месяца, потребитель попадает в списки на отключение. После телефонных и письменных предупреждений услуги неплательщику ограничиваются до полного погашения долга и начисленной пени. Также он должен будет оплатить работу бригады по проведению отключения. В зимнее время стоимость такой услуги возрастает до 15 тыс. рублей

Зачастую потребители до появления бригады на улице не верят, что могут лишиться воды, несмотря на неоднократные предупреждения. Однако уже после начала работ по отключению они гасят долг полностью и оплачивают всю пеню. Именно так произошло на улице Пригородной. Абонент оплатил долг в течение получаса после появления сотрудников водоканала.

«Мы призываем жителей не доводить ситуацию до отключения. Оплата работы бригады может превышать сам долг в разы. Поэтому необходимо рассчитываться за услуги водоснабжения и водоотведения своевременно – до 10 числа каждого месяца, а в случае возникновения сложной жизненной ситуации незамедлительно обратиться в Центр обслуживания абонентов», - отметила коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова.

Ознакомиться со списком абонентов на отключение можно на сайте www.barnaulvodokanal.ru.