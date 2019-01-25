Чуйский тракт планируют расширять в 2019 году

Новости 06.12.2018 21:30 44

В 2019 году алтайские дорожники планируют начать расширять Чуйский тракт. Об этом заявил начальник Упрдор «Алтай» Ярослав Долинский на заседании правительства Алтайского края.

Чуйский тракт, по словам Долинского, постоянно находится в режиме перегрузки. В последние годы по разным причинам строительство и реконструкция тракта были недофинансированы. Но на сегодняшний день ситуация меняется – начался рост затрат именно на реконструкцию. Расширение Чуйского тракта начнется после сдачи объекта в районе Тальменки, где осталось выполнить работы еще на 1 млрд 200 млн рублей.

«В 2019 году планируется начать следующий участок - на Чуйском тракте в районе станции Озёрки. Документация есть, экспертиза получена положительная. Осталось лишь дождаться включения объекта в Федеральную адресную инвестиционную программу. Это позволит продолжить расширение Чуйского тракта. Именно на тракте находятся участки наиболее интенсивного движения, особенно в летний период», - рассказал Долинский.

Также Ярослав Долинский рассказал, что в текущем году на все виды дорожных работ из федерального бюджета в Алтайский край было направлено 3,8 млрд рублей. Примерно такая же сумма будет выделена региону и в следующем году. Летом настоящего года были заключены очередные контракты с подрядными организациями «Алтайавтодора» на 5 лет. На содержание федеральных дорог, общая протяженность которых составляет 637 км, ежегодно направляется около одного млрд рублей федеральных средств.