Глава иркутского поселка из-за морозов отправил своего заместителя в кочегары

Новости 06.12.2018 21:59 50

В поселке Юрты Иркутской области в морозы не хватает кадров на местной котельной. Глава поселка отправил работать кочегарами своего заместителя и директора ТЭЦ, сообщил ТАСС.

В поселке Юрты сильные морозы - температура воздуха по ночам опускается до -46°С, но на местной котельной не хватает рабочих, что привело к снижению температуры в домах жителей до +15-17°С. Население поселка составляет 5,2 тыс. человек. Глава Анатолий Горячев поручил своему заместителю и директору котельной не допустить снижения температуры.

«Серьезные люди, которые отработали на котельной по 15-20 лет, ушли на пенсию, молодежь особо не хочет работать. Приходится самим кое-кого заменять, две ночи директор работал по моему поручению. Я ему сказал: «Иди работай, будешь держать (температуру) как положено, потому что нельзя допустить, чтобы при минус 40 на улице в домах было 15-20 градусов», - сказал Горячев.

Температуру в жилых домах и социальных объектах удалось довести до нормы.