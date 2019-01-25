За три недели до. В Алтайском крае не заканчиваются споры и вопросы по «мусорной реформе»

Новости 06.12.2018 22:33 57

Представители разных уровней власти Алтайского края вновь встретились для обсуждения острой темы перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. До дня «икс», когда начнет действовать новая система, осталось три недели, а вопросов меньше не становится.

Мусорную реформу в очередной раз обсудили в стенах Алтайского краевого Заксобрания на заседании Совета по взаимодействию АКЗС с представительными органами муниципальных образований 6 декабря. Приглашенным спикером был врио министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев, которому и пришлось «отдуваться» за всю реформу.

В своем выступлении чиновник напомнил, что главной целью перехода на новую систему обращения с ТКО является охват всех жителей края услугами по вывозу и утилизации мусора, включая даже те населенные пункты, где раньше этим вообще не занимались. Задача властей, подчеркнул Гилев, сделать переход на новый режим безболезненным и «наименее заметным для потребителя».

Очевидно, что для многих жителей незаметно переход точно не пройдет. Так, к примеру, в крае всего 15 полигонов и их «явно недостаточно» на весь регион, отметил министр. А потому нужно искать новые места, а пока их нет – организовать временные. Также нужно составить новые графики для мусоровозов, тарифы, контролировать все и согласовывать с регоператорами. Это будет с 1 января «на плечах» органов местного самоуправления, которым Гилев рекомендовал активизироваться.

«Для успешного и безболезненного перехода органам местного самоуправления необходимо принять непосредственное участие. Должна быть проведена очень тесная работа регоператора с органами местного самоуправления. Очень важна позиция местных депутатов. Вы обязаны защищать права своих избирателей и не создавать волнения, иначе мы сорвем переход на новую систему», - заявил министр. Он несколько раз подчеркнул, что любые попытки отстоять интересы бизнеса «поперек логики федерального законодательства» будут считаться диверсией.

После выступления Гилева с вопросом обратился председатель Заринского городского Собрания депутатов Александр Лаговский. Его интересовало, в частности, каким документом определён порядок контроля и фиксации нарушений при новом схеме обращения с ТКО. В ответ министр указал на существование правил сбора ТКО, где определяются способы и правила, а «явно процедура [фиксации нарушений] нигде не определена».

Также Лаговский задал вопрос, как будут вывозить мусор, если площадок по его сбору во многих населенных пунктах нет. Гилев заявил, что пока предполагаются временные места захоронения, да и в переходный период логистика пока еще не четко определена. К слову, временное хранение мусора предполагает только 11 месяцев.

«Мы будем способствовать актуализации территориальной схемы в течение первых лет работы», - сказал министр.

Комментируя в завершении обсуждения вопроса, Александр Лаговский заметил, что в документах не прописано переходного периода. А тариф, как он узнал из разговора с начальником управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Сергеем Родтом, рассчитывается следующим образом: берется нынешняя территориальная схема, протяженность потоков от каждой деревни суммируется и делится на объем реализации услуги.

«Конечно, тариф будет выше, чем просто свезти на ближайший полигон. Но как мы узнали, что с 1 января возить из деревень не будут, а платить будут по новому тарифу, потому что при его расчете уже учли расходы с деревень», - отметил Лаговский. Также он сформулировал несколько предложений, которые могли бы решить наболевшие вопросы.

В частности, предлагается перенести начало действия реформы на 1 января 2020 года до решения вопросов о финансировании программы, создании и содержании мест накопления отходов, а также сформировать рабочую группу по каждой зоне для решения вопросов, создать электронный ресурс для фиксации нарушений вывоза отходов и так далее.

Спикер АКЗС Александр Романенко при голосовании за принятие соглашения по «мусорному» вопросу с муниципальными образования отметил, что некоторые предложения возьмут на заметку, но никуда переносить реформу не будут.

«1 января не за горами. Выйдя на улицу, каждый житель края должен четко понимать, куда же после новогоднего стола все нести. [Край] Это большая наша семья. Мы должны четко решить и договориться, как навести порядок в доме. Если мы будем говорить - это не мое, это ваше, то будет общий бардак. Будем нарабатывать совместно эту культуру», - отметил в завершении Романенко.

Уже без микрофона Александр Лаговский продолжал задавать острые вопросы, но председатель АКЗС был непреклонен.

«Что мешало эти вопросы раньше не задавать, а решать. Что вы их задаете? Вы что в едином субъекте хотите выстроить свои порядки? Январь покажет. Не надо сегодня искать виноватых. Нужно находить варианты решения проблем! Вы считаете, что министерство [минстройтранс] сейчас все по полочкам разложило и все знает? Нет, тоже есть свои вопросы. Мы последнего регоператора по Рубцовской зоне только вчера определили. Вопросов будет много, очень много. Ваши предложения передадут, пункты там есть достаточно хорошие, но не подписывать соглашение и не выполнять федеральный закон?», - эмоционально обратился к заринскому депутату Романенко. На что тот между делом напомнил - Заринск самый благоустроенный город края и спикер АКЗС с улыбкой пообещал приехать туда 2 января и посмотреть.

Потом началось голосование за принятие соглашения. Александр Лаговский еще о чем-то говорил без микрофона, но Романенко потребовал проголосовать и нажать кнопку, потому что «нельзя с голоса такие решения принимать, мы же серьёзные ребята».