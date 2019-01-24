Депутат Госдумы от Новосибирской области высказался о смягчении пенсионной реформы

Новости 17.01.2019 14:55 95

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Карелин считает, что власти напрасно смягчили пенсионную реформу. По его словам, пенсионерам должны помогать с деньгами их дети, сообщил «Коммерсантъ-Сибирь».

«Все-таки мы зря смягчили первый вариант предложенных новаций. Нужно было чуть раньше начать объяснять людям, что именно изменится. Сложная реформа, да. Статистика, особенно у русских, никогда не является предметом обсуждения. Мы обсуждаем, как сосед сказал. Не смотрим, что уровень жизни вырос и многое изменилось. Я говорю о своем здравствующем папе, которому 28 ноября исполнилось 82 года. Я должен папе помогать, а не перекладывать это на государство. И я призываю к этому всех тех, кто считает, что бабушки не смогут на свои небольшие пенсии тянуть за собой даже не детей, а внуков. Призываю прекратить находиться в состоянии иждивенцев», - отметил он.

Напомним, в 2018 году был принят закон о повышении пенсионного возраста (до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин).