В ЗАТО Сибирский отпраздновали первый день рождения клуба «Дом добрых сердец»

Новости 06.12.2018 22:52 55

Клубному формированию в ЗАТО Сибирский «Дом добрых сердец» под руководством Любови Кушнаренко исполнился ровно год. Поздравить клуб с первым днём рождения приехали гости из Новоалтайска – Людмила Берг, председатель Новоалтайской городской организации общества инвалидов, и её заместитель Николай Нечунаев.

Изначально клуб был создан для людей с ограниченными возможностями здоровья, но со временем к нему примкнули и одинокие пожилые жители Сибирского. На данный момент клуб стал домом более чем для 60 людей в возрасте от 35 до 80 лет, где практически каждый день они занимаются полезным и приятным рукоделием. С огромным удовольствием здесь общаются и проводят время за игрой в лото или нарды, шашки или домино. А ещё вяжут, вышивают картины лентами и крестом. Творческая выставка работ увлеченных рукоделием женщин была развернута в Доме культуры «Кристалл».

В копилке клуба «Дом добрых сердец» есть первые награды. Прошедшим летом Светлана Баталова принимала участие в спортивных состязаниях в Кытмановском районе края и заняла первое место. А совсем недавно, в начале ноября, увлеченные настольными играми «добрые люди» приняли участие в шашечном групповом турнире в городе Новоалтайске и заняли второе место.

«Год клубу – это действительно событие. Создавая его, мы даже не думали, что клуб будет так востребован жителями. Само название «Дом добрых сердец» оправдывает себя. Все сидящие в зале – люди неравнодушные и щедрые, готовые всегда помочь. И это здорово, что вот уже как год у них есть возможность встречаться, вместе отдыхать и заниматься творчеством», - сказала заместитель главы администрации по социальным вопросам Ольга Гречушникова.

Директор Дома культуры «Кристалл» Александр Дубовецкий пожелал клубу дальнейшего развития и пообещал, что ДК, в свою очередь, будет помогать и поддерживать это доброе начинание и далее. В дар «Дому добрых сердец» он преподнёс несколько настольных игр и вручил благодарственные письма активистам клуба: Светлане Баталовой, Татьяне Кузьминой, Любови Парамоновой, Людмиле Дробященко, Валерии Петровской и многим другим.

Программа праздничного вечера была насыщена и творческими номерами, которые несомненно украсили праздник и подарили массу положительных эмоций всем присутствующим. Мелодичные песни советской эстрады в исполнении вокального коллектива «Душа на Бис» нашли отклик в душе каждого гостя, рождая желание подпевать и даже танцевать. Поэты Сибирского Тамара Баскакова, Виктор Новиков, Зинаида Бурнашева прочитали свои самые трогательные стихи. Приглашенная на праздник гостья – бард Анна Костина – исполнила несколько лиричных песен на стихи собственного сочинения, а её дети Анна и Ростислав эмоционально и выразительно читали стихи.