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В ЗАТО Сибирский отпраздновали первый день рождения клуба «Дом добрых сердец»

Новости
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Клубному формированию в ЗАТО Сибирский «Дом добрых сердец» под руководством Любови Кушнаренко исполнился ровно год. Поздравить клуб с первым днём рождения приехали гости из Новоалтайска – Людмила Берг, председатель  Новоалтайской городской организации общества инвалидов, и её заместитель Николай Нечунаев.

Изначально клуб был создан для людей с ограниченными возможностями здоровья, но со временем к нему примкнули и одинокие пожилые жители Сибирского. На данный момент клуб стал домом более чем  для 60 людей в возрасте от 35 до 80 лет, где практически каждый день  они занимаются полезным и приятным рукоделием. С огромным удовольствием  здесь общаются и проводят время за игрой в лото или нарды, шашки или домино.  А ещё  вяжут,  вышивают картины лентами и крестом. Творческая выставка работ увлеченных рукоделием женщин была развернута в Доме культуры «Кристалл».

В копилке клуба «Дом добрых сердец» есть первые награды. Прошедшим летом Светлана Баталова принимала участие в спортивных состязаниях в Кытмановском районе края и заняла первое место. А совсем недавно, в начале ноября, увлеченные настольными играми «добрые люди» приняли участие в шашечном групповом турнире в городе Новоалтайске и заняли второе место.

«Год клубу – это действительно событие. Создавая его,  мы даже не думали, что клуб будет так востребован жителями.  Само название  «Дом добрых сердец»  оправдывает себя.  Все сидящие в зале – люди неравнодушные и щедрые, готовые всегда помочь. И это здорово, что вот уже как год у них  есть возможность  встречаться, вместе отдыхать и заниматься творчеством», - сказала заместитель главы администрации по социальным вопросам Ольга Гречушникова.

Директор Дома культуры «Кристалл» Александр Дубовецкий пожелал клубу дальнейшего развития и пообещал, что  ДК, в свою очередь, будет помогать и поддерживать это доброе начинание и далее. В дар «Дому добрых сердец» он преподнёс несколько настольных игр и вручил благодарственные письма активистам  клуба: Светлане Баталовой, Татьяне Кузьминой, Любови Парамоновой, Людмиле Дробященко, Валерии Петровской и многим другим.

Программа праздничного вечера была насыщена и творческими номерами, которые несомненно украсили праздник и подарили массу положительных эмоций всем присутствующим. Мелодичные песни советской эстрады в исполнении вокального коллектива  «Душа на Бис»  нашли отклик в душе каждого гостя, рождая желание подпевать и даже танцевать.  Поэты Сибирского Тамара Баскакова, Виктор Новиков, Зинаида Бурнашева прочитали свои самые трогательные стихи. Приглашенная на праздник гостья – бард Анна Костина – исполнила несколько лиричных песен на стихи собственного сочинения, а её дети Анна и Ростислав эмоционально и выразительно читали стихи. 

Автор: Анна Перевощикова

#зато сибирский