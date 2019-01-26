Бийская епархия прогоняет стариков из пансионата при церкви

Новости 06.12.2018 23:23 52

В селе Советское Советского района в Алтайском крае в здании при церкви работает частный пансионат. Там находятся 18 бабушек и дедушек, которым больше некуда пойти. Однако Бийская епархия недовольна нахождением стариков в этом здании, сообщает телеканал «Наши Новости».

Многие из постояльцев потеряли всех родственников, помочь им больше некому. Новый дом они обрели в здании, которое отец Алексий с самыми добрыми намерениями предоставил частному пансионату. Помещение епархия предлагала ему самому, но он отказался, потому что для одной семьи квадратов слишком много.

За стариками в пансионате осуществляется полный сестринский уход. Многие нашли родственные души, по-настоящему обжились и на переезды не готовы. Да и кто даст гарантию, что немощные старики без проблем переживут переезд?

Однако Бийская епархия недовольна тем, что здание отдали под дом престарелых. Их доводы сводятся к тому, что здание аварийное и представляет опасность, говорит отец Алексий. Между тем его самого с семьёй епархия без вопросов отправила жить в якобы опасное здание.

Комментарии в Бийской епархии журналистам дать отказались, потому как на это не было благословления.

В то же время здание пригодно для жилья, говорит директор пансионата. Ранее проведенные прокуратурой проверки действительно обнаружили ряд нарушений, но их уже устранили. В местной администрации о проблеме знают и готовы прийти на помощь после заявления пансионата. Правда, не выделить новое здание, а помочь с переездом в другие дома престарелых, которые готовы принять новых постояльцев.

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