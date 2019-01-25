«Ветер перемен» отрицает свою причастность к обрушению потолка в Бийске

Новости 06.12.2018 23:40 50

Управляющая компания ООО «Ветер перемен», обслуживающая здание в Бийске, в котором накануне обрушился потолок, отрицает свою причастность к происшествию. Соучредителями компании являются депутат Бийской гордумы Елена Речкова и её супруг, сообщает ИА «Банкфакс».

По словам замдиректора «Ветра перемен» Марины Востриковой, УК не совершала противоправных действий, и приостанавливать свою деятельность не собирается, а виновных в инциденте определит следствие.

ООО «Ветер перемен» зарегистрировано в Бийске в апреле 2015 года как УК «Доверие». По данным ЕГРЮЛ, учредителями компании являются Елена и Евгений Речковы. Согласно информации «Банкфакса» и открытых источников Елена Речкова является депутатом Бийской гордумы от «Справедливой России» и заместителем председателя гордумы, а Евгений Речков – её муж, который является директором управляющей компании. Помимо этого муж Речковой, согласно данным портала Zachestnyibiznes.ru, занимает пост руководителя и в других фирмах: «Эко-Комплекс», «Хорс», «РДЦ» и «Барс».

Напомним, утром 3 декабря текущего года в одной из квартир дома в Бийске произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. В момент обрушения фрагменты потолка попали на двухлетнего мальчика. Ребенок не пострадал.

С 2014 года жители дома несколько раз обращались в управление ЖКХ администрации Бийска с просьбой провести капитальный ремонт кровли. Суд наложил на администрацию города обязанность до 1 ноября 2018 года отремонтировать кровлю дома, но ремонт так и не сделали. Следственный комитет по Алтайскому краю начал доследственную проверку по данному факту.