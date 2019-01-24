Госдума разрешила волонтерам спасать памятники истории

На заседании Госдумы приняли законопроект, который разрешает волонтерам участвовать в некоторых видах работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия.
Как говорится в тексте документа, особенности участия добровольцев в работах по сохранению объектов культурного наследия <…>, а также виды работ по сохранению объектов культурного наследия, в которых указанные лица могут участвовать, определяются правительством Российской Федерации.
Среди таких работ может быть, например, расчистка территории. Но законодатели рассчитывают определить целый список работ, в которых могли бы участвовать добровольцы без особых специфических знаний.
Отметим, что сейчас к работам по сохранению памятников допускаются только организации и физические лица, прошедшие аттестацию и имеющие соответствующую лицензию.
«В настоящее время волонтер, работая на проектах, направленных на сохранение исторического наследия нашей страны, старается выбирать те объекты, которые не являются объектами культурного наследия, дабы не нарушать законодательство. Поэтому, расширяя этот простор, мы даем легальную возможность нашим волонтерам работать еще и там», - цитирует ТАСС первого зампреда комитета Госдумы по культуре Ольгу Казакову.