Госдума разрешила волонтерам спасать памятники истории

Новости 07.12.2018 0:39 58

На заседании Госдумы приняли законопроект, который разрешает волонтерам участвовать в некоторых видах работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия.

Как говорится в тексте документа, особенности участия добровольцев в работах по сохранению объектов культурного наследия <…>, а также виды работ по сохранению объектов культурного наследия, в которых указанные лица могут участвовать, определяются правительством Российской Федерации.

Среди таких работ может быть, например, расчистка территории. Но законодатели рассчитывают определить целый список работ, в которых могли бы участвовать добровольцы без особых специфических знаний.

Отметим, что сейчас к работам по сохранению памятников допускаются только организации и физические лица, прошедшие аттестацию и имеющие соответствующую лицензию.