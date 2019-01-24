Ребенок сломал обе ноги на обновленной детской площадке в Рубцовске

Новости 07.12.2018 0:03 46

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после того, как девочка получила серьезную травму на детской площадке. Ребенок качался на качелях, но конструкция обрушилась.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, это произошло в Рубцовске в октябре днем на детской площадке во дворе дома. Игровой комплекс устанавливали в рамках муниципального контракта прошлой осенью. 11-летняя девочка качалась на качелях, но металлическая перекладина сорвалась и вся конструкция повалилась на бок, придавив ребенку ноги. В итоге девочка получила переломы голени обеих ног.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причастных к этому лиц.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).