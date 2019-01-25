Минобрнауки Алтайского края договорилось о сотрудничестве с компанией «Яндекс»

Новости 07.12.2018 2:10 53

Минобрнауки Алтайского края 5 декабря в Москве подписало меморандум о сотрудничестве с компанией «Яндекс». В рамках соглашения компания и регион будут сотрудничать в сфере просветительских проектов, сообщили в пресс-центре правительства края.

Документ подписали министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, директор проекта «Яндекс.Лицей» Марина Суслова и директор проекта «Яндекс.Учебник» Наталья Чеботарь. По словам Костенко, цифровизация школы является одним из ключевых направлений национального проекта «Образование». Проекты «Яндекс.Учебник» и «Яндекс. Лицей» помогут использовать электронный образовательный контент на территории региона.

С помощью сервиса «Лицей» школьники обучаются программированию. В Алтайском крае организуют двухгодичные бесплатные курсы по обучению программированию для учеников 8 - 9 классов. Впервые проект был представлен на региональном ИТ-форуме, где специалисты «Яндекса» познакомили учителей информатики с образовательными модулями проекта «Лицей». Первая площадка была открыта в текущем году на базе Алтайского государственного университета.

Также в этом году учителя края начали использовать онлайн-сервис для учителей начальных классов «Яндекс.Учебник». В электронном учебнике содержатся задания по русскому языку и математике для школьников 2 - 4 классов. К сервису уже подключились более 200 учителей из 58 населенных пунктов Алтайского края.

В следующем году министерство и «Яндекс» планируют провести системную работу по повышению цифровых компетенций учителей.