В Рубцовске семьям, попавшим в трудную ситуацию, оказали социальную помощь

Новости 07.12.2018 1:50 52

В городе Рубцовске семьи, затронутые проблемой ВИЧ-инфекции (многодетные, неполные семьи, ВИЧ-инфицированные беременные, пациенты с ВИЧ, находящиеся в кризисной жизненной ситуации) получили адресную социальную помощь. На базе Рубцовского филиала Алтайского краевого Центра СПИД в октябре-ноябре текущего года проводилась выдача продуктовых наборов, в состав которых входили крупы, макаронные изделия, растительное масло. Всего продуктовые наборы получила 71 семья.

Продуктовые наборы предоставлены Алтайским региональным отделением общероссийской общественной организации Российский Красный Крест в рамках благотворительного проекта «Народный обед».

Проведение подобных мероприятий является существенной поддержкой тем, кто нуждается в помощи, особенно это касается семей, где воспитываются 3 и более детей, а все заботы ложатся на плечи одного из родителей или законных представителей.

Рубцовский филиал Алтайского краевого Центра СПИД выражает искреннюю благодарность и признательность Алтайскому региональному отделению общероссийской общественной организации Российский Красный Крест и надеется на дальнейшее сотрудничество.