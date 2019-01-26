Депутаты займутся проблемами «пограничных» кладбищ в Алтайском крае

Новости 07.12.2018 1:12 53

В Алтайском крае подняли, обсудили и намерены решить проблему содержания кладбищ на стыке районов. Вопрос рассмотрели в рамках заседания совета по взаимодействию АКЗС с представительными органами муниципальных образований.

На заседании члены и гости детально обсудили вопрос о содержании на территории муниципальных образований межпоселенческих мест захоронений. Проблема в том, что если кладбище находится на стыке нескольких районов и принадлежит сразу нескольким поселкам, неясно, кто его должен содержать.

О ситуации в Барнауле рассказала председатель комитета по социальной политике гордумы Марина Ермоленко.

«Всего на территории города действуют 19 кладбищ. Все они – муниципальные, а сферу оказания ритуальных услуг курирует комитет управления муниципальной собственности городской администрации. В 2013 году в Барнауле создан наблюдательный совет по вопросам похоронного дела. Мы регулярно вносим изменения в акты, в связи с необходимостью приведения в соответствие с федеральным законодательством или, как отметила Татьяна Ильюченко, когда применение законодательства на практике требует корректировок», - цитирует Ермоленко пресс-служба БГД.

Как подчеркнул председатель АКЗС Александр Романенко, решением этих вопросов займутся профильные комитеты – по социальной политике и местному самоуправлению – краевого парламента.