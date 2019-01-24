Неизвестные с пистолетом ограбили офис в Барнауле

Новости 07.12.2018 2:50 49

В Центральном районе Барнаула совершено разбойное нападение. Неизвестные ворвались в офис одной из торговых организаций и похитили более миллиона рублей, сообщили в сообществе «Инцидент Барнаул».

По информации из социальной сети, утром 6 декабря вооруженные грабители похитили из офиса одной из торговых организаций на улице Челюскинцев более одного миллиона рублей. Неизвестные сложили деньги в сумку и скрылись с места происшествия. О пострадавших не сообщается.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю данную информацию подтвердили. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.