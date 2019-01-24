На столетие Калашникова в Алтайский край приедут гости со всей России

Новости 07.12.2018 14:10 38

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании оргкомитета по подготовке мероприятий к 100-летию со дня рождения конструктора оружия Михаила Калашникова заявил, что в Алтайском крае ждут гостей со всей России.

Заседание провел в Москве министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает пресс-служба краевого правительства. Подготовка к значимой дате ведется в соответствии с Указом Президента. Мероприятия пройдут по всей стране, в том числе на малой родине конструктора - в селе Курья Алтайского края.

В Мемориальном музее в Курьн откроется новая интерактивная музейная экспозиция «Мир увлечений конструктора Калашникова», в которую войдут подаренный музею личный автомобиль конструктора ВАЗ-21310 LADA 4х4, интерактивный лазерный тир для посетителей музея.

По словам Томенко, в регионе в течение нескольких лет идет работа по созданию мемориального комплекса в центре села Курья. Построен Дворец культуры и искусств, мемориальный музей его имени. Он разместился в отреставрированном здании церковно-приходской школы, в которой когда-то учился Калашников.

Также в селе Курья завершают ремонт памятника культового зодчества, Церкви Знамения, за счет привлечения спонсорских средств. Ремонтные работы планируется завершить летом 2019 года.

«Торжественное открытие и освящение храма состоится в октябре, после чего он будет передан Русской Православной Церкви», - рассказал Виктор Томенко.

В Барнауле пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Личность и время. Алтайский край и военная безопасность страны», в рамках которой обсудят вопросы становления оборонной промышленности на Алтае и в Сибири. Запланировано заседание Сибирского филиала Научного совета исторических и краеведческих музеев России.

Одним из значимых выставочных проектов на территории Алтайского края станет выставка «Михаил Тимофеевич Калашников. Человек мира» из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург).

Кроме того, запланировано строительство стрелково-спортивного комплекса имени Калашникова на базе полигона Барнаульского патронного завода.