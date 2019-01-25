Водитель автобуса чуть не задавил пятилетнюю девочку в Барнауле

Новости 17.01.2019 15:50 117

Алтайские следователи по материалам СМИ проводят доследственные проверки по фактам ненадлежащего оказания услуг в сфере пассажироперевозок в Барнауле. Так, 15 января водитель общественного транспорта чуть не задавил ребенка, сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

В СМИ появилась информация о том, что пятилетняя девочка, выходя из автобуса, поскользнулась на ступенях и едва не оказалась под колесами транспортного средства. Мама ребенка рассказала, что водитель, не дождавшись выхода пассажиров, продолжил движение от остановки.

Также в декабре прошлого года водитель автобуса №35 в Барнауле зажал женщину в дверях транспорта, проехав несколько метров. Потерпевшей были причинены телесные повреждения и потребовалась госпитализация.

В ходе проверок следователям предстоит установить обстоятельства происшествий. Кроме того, будет дана принципиальная юридическая оценка руководству транспортных компаний по ненадлежащему оказанию услуг в сфере пассажироперевозок. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.