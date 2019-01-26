В ЗАТО Сибирский прошел детско-юношеский турнир

Новости 07.12.2018 14:55 65

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Детско-юношеский турнир в ЗАТО Сибирский уже на протяжении десяти лет занимает достойное место в осеннем спортивном календаре города ракетчиков. Немаловажно, что его отличает серьезная патриотическая направленность. Потому что состязания, организованные для ребят младшего возраста, посвящены памяти сотрудника органов безопасности воина-интернационалиста подполковника А.Г. Паршина. Имя Александра Геннадьевича хорошо известно в городком округе ЗАТО Сибирский. В этом году, как и прежде, выступления мальчишек и девчонок, подающих надежды в спорте, вновь приятно порадовали организаторов этого детско-юношеского турнира. Его отличала атмосфера здорового соперничества и дружеского общения.

Заинтересованным в личных достижениях ребятам было в чем отличиться и показать свои умения и возросший уровень подготовки. Победители определялись отдельно в пулевой стрельбе, в греко-римской борьбе, в плавании и в мини-футболе, при этом интерес к участию в состязаниях оказался не менее серьезным, чем в прошлые годы. Бороться за обладание медалями в ЗАТО Сибирский приехали гости из других районов и городов края.

Юных футболистов разделили на две возрастные группы. Для них матчи оказались самыми непростыми, полными азарта и неожиданностей. Большую роль в достижении значимых результатов сыграла поддержка и заинтересованность родителей. В подгруппе участников 2009 года рождения выступали десять команд. Потому лишь финальные встречи определили их рейтинг в турнирной таблице. Места распределились так: первое – у клуба «Полимер-1» (Барнаул), второе – у «Звезды» (Сибирский), третье – у клуба «Патриот» (Барнаул). Звание «Лучший игрок» получили Егор Кротов, Илья Костин, Андрей Колосов, Кирилл Павлов. Непросто воспитанникам тренера СОК «Бриз» Романа Василенко достались победные удары по воротам в играх в другой возрастной категории – 2011 г.р. Всего выступили шесть команд. Золотые награды увезла в краевой центр команда «Патриот», серебряные – «Полимер», а «бронза» осталась за нашей «Звездой». Лучшим защитником стал Юрий Семенов, лучшим нападающим – Артем Глотов, лучшим вратарем – Кирилл Резанов, лучшим игроком – Леонид Черданцев.

Упражнения по стрельбе из пневматического оружия в положении лежа юные снайперы 9-10 лет выполняли в очень комфортных условиях, которые позволил создать построенный в ЗАТО Сибирский в этом году стрелковый тир.

Большую группу детей привез в город ракетчиков краевой Центр детского творчества. Самообладание и точный расчет отличали победителей на огневом рубеже. Выполнить упражнение из учебного оружия точно по правилам помогла помощь со стороны взрослых руководителей, переживавших не меньше своих воспитанников. Прошедшие соревнования стали удачными для самых метких – именно такими себя показали представители Барнаула из кружка «Меткий стрелок» (1-е место) и ВСК «Алькор» (2-е место). Ребята из ЗАТО Сибирский, несмотря на пока еще небольшую практику, тоже целеустремленно учатся побеждать, они смогли стать третьими. Всего на стрельбах удалось выступить 4 командам. Две из низ из ЗАТО Сибирский. Техническое обеспечение стрельб было поручено старшим курсантам ВПК «Тигр», и они отлично справились с этой ролью.

Позднее в бассейне «Бриз» прошли детские соревнования по плаванию, также организованные в рамках традиционного турнира памяти подполковника ФСБ А.Г. Паршина. Тридцать пять юных жителей ЗАТО Сибирский решили поучаствовать в заплывах на воде. Для многих мальчишек и девчонок эти соревнования стали первыми значимыми выступлениями в их жизни. Поддержать спортсменов пришли друзья, родители и другие родственники. В программу состязаний были включены 11 соревновательных заплывов, в которых дети-спортсмены 2006-2011 годов рождения преодолевали одинаковую для всех дистанцию в 50 метров на спине.

По традиции отличившимся участникам вручались Грамоты и медали за призовые места. Своими победами по праву могут гордиться Влад Погорелов, Ангелина Лобазова, Егор Ефременко, показавшие лучшее время среди сверстников. Кстати, независимо от результата, никто из пловцов не остался без поощрения – все участники состязаний получили сладкие призы.

Поединки юных борцов собрали на ковре 37 участников, выступающих в традиционном классическом стиле. Встречи по греко-римской борьбе также запомнились своей непредсказуемостью и упорством каждого участника в достижении столь желанной победы. Отметим, что в ЗАТО Сибирский ребят успешно тренируют Евгений Вязигин и Константин Хон, а соседей-соперников – юных жителей села Зудилово – обучает секретам борьбы Николай Баюнов, в прошлом – воспитанник Евгения Вязигина. Награды разыгрывались в восьми весовых категориях. По результатам интересных и захватывающих встреч на ковре в число призеров вошли 32 борца, многие из которых лишь недавно решили посвятить себя именно этому мужественному во всех смыслах виду спорта. Их возраст – от 8 до 10 лет. Самых убедительных побед в своих весовых категориях удалось достичь Кириллу Кобелеву, Артему Чалабяну, Ивану Скорикову, Егору Черемнову, Даниилу Тарасенко, Артему Аристову, Андрею Халину, Илье Рахубовскому.

Специально для награждения юных футболистов в Сибирский приехала супруга А.Г. Паршина – Любовь Паршина. Она торжественно вручила лучшим из лучших в мини-футболе Кубки, медали и вымпелы. Выступая с приветствием, она искренне поблагодарила всех юных участников за сохранение памяти об ее самом близком и дорогом человеке и пожелала присутствующим семейного благополучия и удачи не только на спортивных площадках.

Как это уже случалось и в прошлые годы, всесторонне поддержали традиционный турнир Администрация ЗАТО Сибирский, СОК «Бриз» при участии отдела ФСБ России, войсковая часть 52649.