Медицинское оборудование в Алтайском крае обновят за 17 млрд рублей

Новости 07.12.2018 15:25 38

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал на коллегии министерства, что в 2019 году в крае начнется реализация восьми федеральных проектов, которые направлены на обновление медицинского оборудования. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели будет выделено более 17 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.

По словам министра, в следующем году в регионе начнется реализация восьми проектов за 17 млрд рублей. На эти деньги в край закупят дорогостоящее медицинское высокотехнологичное оборудование, которое позволит значительно улучшить оказание медицинской помощи, своевременно диагностировать заболевания и проводить лечение.

Также Дмитрий Попов пояснил, что перед региональной медициной на ближайшее будущее ставится решение нескольких важных задач.

«Одна из главных задач – максимально сократить срок с момента, когда врач или фельдшер заподозрил у человека онкологию, до консультации онколога и оказания больному специализированной помощи. В вопросе кадрового дефицита нет простых решений. Здесь на помощь должны прийти межрайонные медицинские центры», - сказал он.

Министр отметил, что межрайонные медицинские центры должны стать многопрофильными организациями с круглосуточным режимом работы всех отделений и параклинических служб. В центрах планируют установить современные томографы, УЗИ аппараты и т. д. Благодаря этому пациент на высшем уровне получит медицинскую помощь, не выезжая в Барнаул.