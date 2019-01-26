Марии Бутиной в США назначили общественного адвоката

Новости 07.12.2018 16:15 52

Суд в США назначил уроженке Барнаула Марии Бутиной общественного адвоката А.Джей Крамера. Ранее россиянке помогал только платный адвокат - Роберт Дрисколл, сообщил «Коммерсантъ».

А. Джей Крамер является бесплатным общественным адвокатом в округе Колумбия. По словам вице-президента Российского подразделения Международного Комитета защиты прав человека при ООН Ивана Мельникова, теперь защищать интересы Марии Бутиной будут несколько адвокатов.

«Я только что связывался с Робертом Дрисколлом, он сообщил, что продолжает заниматься делом Марии. Новый адвокат назначен ему в помощь и будет заниматься определенными аспектами дела»,— пояснил Мельников.

Напомним, 29-летнюю уроженку Барнаула Марию Бутину арестовали в США летом этого года. Девушку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также в работе иностранным агентом.