В двух школах Иркутской области произошел пожар

Новости 07.12.2018 16:59 45

В Иркутской области 5 декабря горели две школы. В МЧС назвали причины пожаров, сообщил ТАСС.

В поселке Алексеевск из-за возгорания эвакуировали 96 человек, пострадавших нет. В результате пожара полностью сгорело основное здание школы, а причиной называют нарушение при отогреве труб. В подвале спасатели нашли паяльную лампу, с помощью которой, вероятно, отогревалась перемерзшая система водоснабжения.

Пожар в школе села Верхний Кукут, по информации ГУ МЧС по Иркутской области, произошел из-за перекаливания печи. Работник оставил печь без присмотра.

Дознаватели МЧС проводят доследственные проверки в отношении должностных лиц в обоих населенных пунктах. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.