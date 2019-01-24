Учреждения ФСИН России по Алтайскому краю приняли активное участие в акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Новости 07.12.2018 17:57 43

Учреждения ФСИН России по Алтайскому краю приняли активное участие в проведении Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», в которых приняли участие, как осужденные с положительным, так и отрицательным ВИЧ-статусом.

Так, 29 ноября, в рамках Акции «Стоп ВИЧ/СПИД», в ИК-11 (Новоалтайск) прошла встреча со специалистами Алтайского краевого центра СПИД. Творческий коллектив колонии подготовил тематическую театрализованную программу, которая была направлена на информирование по проблеме ВИЧ-инфекции и формирование толерантного отношения к больным ВИЧ-инфекцией.

Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке, а по ее окончании участникам мероприятия был продемонстрирован видеоролик «ВИЧ за решёткой», героями которого стали осужденные женщины из ИК-11. Специалисты центра СПИД в очередной раз напомнили, что каждый человек несет ответственность за свое здоровье, и что на государственном уровне прилагаются колоссальные усилия, чтобы обеспечить каждому пациенту, имеющему показания к антиретровирусной терапии, доступность лечения. Независимо от того, находится человек на свободе или в местах заключения, у него всегда есть возможность получать противовирусные препараты.

Очень важно по освобождению своевременно встать на «Д» учет в территориальные Центры СПИД или в ЛПУ по месту жительства, не прерывать терапию, которая была назначена в системе исполнения наказания. На встречу пришло около 100 осужденных, в том числе женщины, имеющие ВИЧ-положительный статус.

3 декабря для осужденных ФКУ ИК-4 было проведено информационно-просветительское мероприятие в формате семинара. В программу включены информационные блоки, тематические видеоролики. Заведующая отделом профилактики Рубцовского филиала Алтайского краевого Центра СПИД Маргарита Епанщинцева рассказала участникам о том, когда и с какой целью был проведен первый Всемирный День борьбы со СПИДом, как развивалось международное движение, под какими девизами проходили ежегодные кампании. Особое внимание уделено тому, что 1 декабря 2018 года Всемирный День борьбы со СПИДом проведен в 30, юбилейный раз под девизом: «Живи позитивной жизнью - знай свой ВИЧ-статус». Участникам была предоставлена базовая информация о ВИЧ-инфекции, мерах профилактики заболевания. Акцент сделан на то, что каждому человеку важно не только владеть информацией, но и знать свой ВИЧ-статус.

Также обсуждались вопросы, связанные с доступностью ВААРТ. Осужденным, имеющим положительный ВИЧ-статус, предложено по освобождению встать на диспансерный учет по месту жительства и не прерывать лечение, назначенное в системе УФСИН. В ходе проведения семинара продемонстрированы видеоролики «Цепочка незнающих», «История борьбы за право на жизнь». Специалист подробно ответила на вопросы участников, а также сообщила об услугах, оказываемых Алтайским краевым Центром СПИД и филиалом в Рубцовске. Всего в мероприятии приняли участие 55 осужденных, готовящихся к освобождению.

Лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в пенитенциарных учреждениях Алтайского края уделяется особое внимание. На протяжении нескольких лет в исправительных учреждениях работают «Школы для людей, живущих с ВИЧ» (Школа), организованные совместно с Алтайским краевым центром СПИД. Результатом работы Школы стало повышение уровня знаний у осужденных в вопросах профилактики ВИЧ, формирование доверительного отношения к диспансерному наблюдению и лечению, увеличение числа обращений граждан после освобождения в учреждения здравоохранения для дальнейшего лечения.

КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом» выражает благодарность начальнику УФСИН России по Алтайскому краю генерал-майору внутренней службы В.Н.Усачёву за приверженность делу борьбы со СПИДом и активное участие учреждений исполнения наказаний во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».