Наломали дров: в отношении лесничества в Тальменском районе возбуждено уголовное дело

Новости 07.12.2018 17:30 46

Следственный отдел по ЗАТО Сибирский СУ СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудников Ларичихинского лесничества в Тальменском районе. Ущерб от их действий составил около шести миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Весной текущего года в Тальменском районе сотрудники Ларичихинского лесничества управления лесами минприроды Алтайского края в рамках санитарных рубок леса не провели лесопатологическое обследование и заключили договор купли-продажи леса с казенным автономным управлением «Алтайлес». Таким образом в лесничестве вырубались здоровые сосны и березы. Ущерб государству от вырубки оценили в шесть млн рублей.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.