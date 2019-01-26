Жительница Рубцовска помогла соседу скрыть тяжкое преступление

Новости 07.12.2018 18:22 58

Рубцовские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летней жительницы города Рубцовска. Женщину обвиняют в сокрытии убийства собственного мужа, сообщили в пресс службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Летом этого года в Рубцовске обвиняемая пригласила в гости своего соседа, чтобы тот поговорил с её супругом. Муж периодически избивал женщину на почве ревности. Мужчины распивали алкоголь, между супругами при госте вновь развязался конфликт. Тогда сосед обвиняемой отвел мужчину для разговора в другую комнату и ударил его ножом в спину. Тело потерпевшего сосед и супруга закопали.

Женщина при разговоре с правоохранителями скрыла информацию о преступлении, а сосед через несколько дней обратился в полицию, где написал явку с повинной и признался в убийстве.

В ходе расследования уголовного дела следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.