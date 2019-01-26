Власти намерены «привлечь и закрепить» кадры для борьбы с туберкулезом в Алтайском крае

Новости 07.12.2018 18:51 47

Депутаты, представители министерства здравоохранения Алтайского края и главные врачи учреждений обсудили противотуберкулезную помощью в регионе, сообщает пресс-центр АКЗС. В частности представители власти и эксперты отправились в Рубцовский межрайонный медицинский округ, где не самая лучшая ситуация. В перечне рекомендаций для краевого минздрава - необходимость привлекать и закреплять врачей.

Показатель первичной заболеваемости в Рубцовском межрайонном медицинском округе составляет 77,7 на 100 тысяч населения, среди детей - 42,9 на 100 тысяч человек. Наиболее неблагополучными территориями в округе назвали Рубцовск, Рубцовский, Егорьевский, Курьинский, Третьяковский районы. Доля новых случаев туберкулеза зарегистрированных в учреждениях ФСИН составляет 10,2%.

Абсолютное число умерших от туберкулеза в 2018 году в Рубцовском округе сократилось на 22 человека: с 68 до 46, отметили на совещании. Показатель смертности уменьшился до 18,5 на 100 тысяч населения (аналогичный период 2017 года - 27,4). Вместе с тем, рост смертности от туберкулеза зарегистрирован в четырех районах: Локтевском, Михайловском, Поспелихинском, Третьяковском. Насколько смертность выросла, не уточняется.

Помощь населению округа оказывают противотуберкулезный диспансер Рубцовска (95 круглосуточных коек и 10 коек дневного стационара для детей) и Лебяженская туберкулезная больница (100 коек). Отмечено, что обеспеченность койками в Рубцовском медицинском округе - выше краевой нормы. В медицинских учреждениях округа работает 18 врачей-фтизиатров, это средняя по краю обеспеченность кадрами. Поэтому проблема дефицита врачей в туберкулезном диспансере Рубцовска и в Лебяженской больнице остается актуальной.

По итогам совещания министерству здравоохранения Алтайского края предложили выделить в госпрограмме «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» отдельный раздел, направленный на укомплектование фтизиатрической службы края медицинскими кадрами.

«Администрациям и представительным органам Рубцовска и Егорьевского района предложено обеспечить принятие программ по привлечению и закреплению в медицинских организациях специалистов противотуберкулезной медицинской помощи с высшим и средним образованием», - говорится в сообщении краевого парламента.