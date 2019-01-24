Минобрнауки Алтайского края: воспитательница «Хеппи бэби» была уволена

Новости 07.12.2018 19:07 41

Минобрнауки Алтайского края опровергло информацию о работающей в ведомстве воспитательнице детсада «Хеппи бэби». В пресс-службе министерства рассказали «Политсибру», что ранее девушка являлась сотрудницей в ведомстве, но теперь не работает.

В СМИ появилась информация о том, что третью воспитательницу барнаульского детсада «Хеппи беби», которой предъявили обвинение в грубом обращении с детьми, зовут Оксана Чегрова. В сообщении следственного комитета упоминалось о том, что обвиняемая в настоящее время является сотрудником министерства образования и науки Алтайского края. Действительно, на сайте регионального минобранауки в списке кадров числится женщина под таким именем.

«Политсибру» направил запрос в ведомство с просьбой уточнить информацию о положении Чегровой.

«Чегрова О.И. не является сотрудником Минобрнауки Алтайского края. Увольнение состоялось до того, как стало известно, что она является обвиняемой по делу о грубом отношении с детьми в барнаульском детском саду «Хеппи Бэби». В период работы в Минобрнауки Алтайского края Чегрова О. И. занимала должность, не отнесенную к должностям государственной гражданской службы», - говорится в ответе «Политсибру».

Напомним, накануне СУ СК по Алтайскому краю предъявил обвинение бывшему воспитателю ясельной группы детского сада. По версии следствия, с августа прошлого года по апрель текущего года женщина и двое других воспитателей в частном детсаде Барнаула систематически причиняли детям физические и нравственные страдания. Заведующая садом знала о ситуации, но не пыталась устранить нарушения в учреждении.

Суд принял решение о помещении обвиняемой под домашний арест. Кроме этого, следователи проверяют причастность женщины к истязанию ребенка.